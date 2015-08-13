أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جولة رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية باليوم السابع

Google+ Print
بالصور.. جولة رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية باليوم السابع بالصور.. جولة رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية باليوم السابع
زار عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية مقر جريدة "اليوم السابع"، اليوم الخميس، حيث كان فى استقبالهم الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، ودندراوى الهوارى.. رئيسا التحرير التنفيذيين لليوم السابع والكاتب الصحفى عصام شلتوت، رئيس تحرير كايرو كورة، وعصام الشامى رئيس تحرير موقع فوتو 7، ومحمود سعد الدين، مدير تحرير اليوم السابع، ومحمود ياسين، ومحمود جاد مديرا تحرير الموقع.

وقد تعرف رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية بالمحافظات فى جولة على مقر "اليوم السابع"، وأقسامه الصحفية، فيما عقد "اليوم السابع" ثانى أيام فعاليات "اليوم السابع" لرعاية ودعم الصحافة الإقليمية، ومناقشة التحديات، التى تواجهها، وكيفية مواجهتها، وذلك بعد النجاح الذى حققته مبادرة الجريدة منذ انطلاقها.

وكان الكاتب الصحفى سعيد الشحات، مدير تحرير "اليوم السابع"، قد أدار اللقاء ومناقشات اليوم الثانى، حيث استمع إلى تصورات رؤساء التحرير بالصحف الإقليمية عن مستقبل الصحافة الإقليمية، وتوصلت ورشة العمل إلى وضع 10 توصيات هامة للنهوض بقطاع الصحافة الإقليمية".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365