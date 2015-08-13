بالصور.. جولة رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية باليوم السابع

زار عدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية مقر جريدة "اليوم السابع"، اليوم الخميس، حيث كان فى استقبالهم الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، ودندراوى الهوارى.. رئيسا التحرير التنفيذيين لليوم السابع والكاتب الصحفى عصام شلتوت، رئيس تحرير كايرو كورة، وعصام الشامى رئيس تحرير موقع فوتو 7، ومحمود سعد الدين، مدير تحرير اليوم السابع، ومحمود ياسين، ومحمود جاد مديرا تحرير الموقع.

وقد تعرف رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية بالمحافظات فى جولة على مقر "اليوم السابع"، وأقسامه الصحفية، فيما عقد "اليوم السابع" ثانى أيام فعاليات "اليوم السابع" لرعاية ودعم الصحافة الإقليمية، ومناقشة التحديات، التى تواجهها، وكيفية مواجهتها، وذلك بعد النجاح الذى حققته مبادرة الجريدة منذ انطلاقها.

وكان الكاتب الصحفى سعيد الشحات، مدير تحرير "اليوم السابع"، قد أدار اللقاء ومناقشات اليوم الثانى، حيث استمع إلى تصورات رؤساء التحرير بالصحف الإقليمية عن مستقبل الصحافة الإقليمية، وتوصلت ورشة العمل إلى وضع 10 توصيات هامة للنهوض بقطاع الصحافة الإقليمية".



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