محافظ قنا يكرم ذوى احتياجات خاصة لوصوله حفل افتتاح القناة بدراجة

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، المواطن أحمد حسين أحمد، البالغ من العمر 36 عامًا، والذى يعانى من إعاقة فى قدميه بعد عودته من مدينة الإسماعيلية ومشاركته فى الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة حيث سافر من بلدته حاجر الدهسة بفرشوط من خلال دراجة بخارية استمرت الرحلة لمدة 4 أيام.

ووعد الهجان بالإستجابة لطلب هذا الشاب بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة فرشوط.

والتقى الشاب أيضًا اللواء مهندس هانى محمود حمدى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بعد أن عرف عن رحلة كفاح أحمد الشاقة وفاجئه بعقد عمل له بتاريخ 13 أغسطس 2015 وتسلمه العمل بفرع فرشوط ضمن توفير فرص عمل لنسبة 5% لذوى الإعاقة مكافئًا إياه على مواجهته لصعوبات الحياة.

وأوضح رئيس الشركة أن المكافأة جاءت لتحدى الشاب الإعاقة وأفصح أن إعاقته لن تكون سببًا فى توقف نشاطه معلنًا أن الإعاقة إعاقة العقول والفكر لا الأبدان.

واستطاع أحمد أن يجتاز مسافة قرابة 790 كم من موطن إقامته بفرع فرشوط محافظة قنا مجتازًا بدراجته البخارية أربعة أيام على التوالى بهدف الوصول لمدن القناة رغم مواجهته العديد من الصعاب.