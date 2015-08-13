محافظ البحيرة يطالب شركة بريتش بتروليوم بدعم المشروعات الخدمية بإدكو

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن مشروع إنتاج الغاز بمنطقة رشيد وادكو التابعة لشركة بريتش بتروليوم (BP) من المشروعات القومية التي سوف تغطى احتياجات السوق المحلية المصرية من الغاز ومن المقرر ان يصل انتاج المشروع الى 4.5 مليار متر مكعب بنهاية عام 2019 من خلال تطوير عدد 5 حقول إنتاج باستثمارات تزيد عن 12 مليار دولار.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لموقع الشركة حيث عقد اجتماعا مع مجلس ادارة الشركة قدموا خلاله عرضا تفصيلا للمشروع من كافة جوانبه وشرحا عن مهمات الوقاية المخصصة بموقع العمل والأجهزة والمعدات الكهربائية ونقاط التجمع وبرامج السلامة البيئية.

وأكد مجلس إدارة الشركة على الخطة المستقبلية فى إنشاء مدرسة فنية للبترول بالإضافة لدورها فى المساهمة بالمشاركة المجتمعية وتلبية مطالب المجتمع المدنى من خلال تنمية وتطوير البيئة المحيطة بكل من رشيد وادكو والتوسع فى المشروعات الخدمية ومنح قروض صغيرة لبعض المواطنين.

وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة مراعاة الشركة للاشتراطات البيئية وتحقيق مطالب الأمن الصناعي والبيئي واهتمامها بالرعاية المجتمعية لمواطني المنطقة، وتوفير فرص عمل لهم ومنحهم أولوية فى التشغيل.

وفى سياق آخر قام محافظ البحيرة بجولة ميدانية بمدينة ادكو تفقد خلالها اعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارعي جمال عبد الناصر وبورسعيد وقطعة الأرض الفضاء أملاك الدولة بجوار مصنع تدوير القمامة بادكو ، ووجه بدراسة الاستفادة منها واستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية ونفع عام كما تفقد مبنى الوحدة المحلية ووجه بعمل دراسة لتطوير المبنى وتطويره.