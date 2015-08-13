تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى فى السويس

وافق عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على طلب تقدم به محمد عزب مدير عام التعليم الفنى لتخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة بهذه المدارس.

وأضاف عزب أن من أسباب التخفيض زيادة معدلات بعض الأقسام التى تحتاجها سوق العمل خلال المرحلة القادمة عقب الافتتاح الموفق لقناة السويس الجديدة فى 6 من الشهر الجارى.

وكان حسن فرج مدير إدارة التعليم الصناعى قد تقدم بطلب إلى مدير عام التعليم الفنى للمطالبة بخفض درجات القبول بعدد من المدارس على النحو الآتى:

1- المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة من 265 إلى 260 درجة (للبنين فقط)

>2- المدرسة الميكانيكية الصناعية المتقدمة من 188 إلى 184 درجة

>3- مدرسة المستقبل الصناعية بنين من 188 إلى 184 درجة

>4- مدرسة ذكى نجيب محمود الصناعية من 186 إلى 182 درجة

>5- مدرسة الصباح الصناعية بنات من 187 إلى 177 درجة

>6- مدرسة السويس الصناعية بنات من 187 إلى 177

كما أعلنت المديرية فى بيان إعلامى أنه فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تلبية المطالب المشروعة لأولياء الأمور أفاد محمد عزب أنه تم تغيير الربط الجغرافى لمدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات من مدرسة السادات الصناعية إلى مدرسة السويس الصناعية بنات و مدرسة التعاونيات الصناعية وذلك حسب الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة.

ومن جانبه أكد عبد الحافظ وحيد أن قرار التخفيض جاء لتحقيق العدالة بين مختلف شرائح الطلاب وتعاطياً مع المتغيرات الجديدة فى سوق العمل عقب الإعلان عن بدء افتتاح مشروعات جديدة تزامناً مع افتتاح القناة الجديدة.