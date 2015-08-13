إعادة حركة المرو بطريق الإسكندرية السريع بعد توقفها لانقلاب سيارة ببنها

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق ( مصر - الإسكندرية الزراعى السريع) فى اتجاه بنها بعد توقفها اليوم، الخميس، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء، بمدخل مدينة بنها وتصادم سيارتين بطوخ.

وكان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بانقلاب سيارة نقل على الطريق السريع ببنها وتصادم سيارة بطوخ، فانتقل على الفور العميد حسام فوزى، مدير المباحث، وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء قادمة من القاهرة اتجاه بنها، وفى مطلع كوبرى الزقازيق اختلت عجلة القيادة من سائقها بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلابها على الطريق، كما تبين تصادم سيارة ملاكى بأخرى أمام قرية كفر الحصة بطوخ فى نفس الاتجاه، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية على الطريق لمدة 3 ساعات.

وقد تم رفع أنقاض الحادث من الطريق وتولت النيابة التحقيق.

- تعطل حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب تصادم سيارة نقل بأخرى

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