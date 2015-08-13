الكنيسة: عرض تعديلات لائحة الأحوال الشخصية على لجنة قانونية لصياغتها

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة الإيمان والتشريع والتعليم، المنبثقة عن المجمع المقدس، أقرت اليوم، الخميس، تعديلات جديدة بشأن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، وقررت اللجنة عرضها على لجنة قانونية لإعادة صياغتها على أن ترسل المسودة النهائية للمشروع لأعضاء المجمع المقدس للتصويت عليها بدعوة من البابا تواضروس الثانى.

وأشارت الكنيسة فى بيان لها، منذ قليل، أن 14 من الآباء المطرانة والأساقفة قد اجتمعوا اليوم بالمركز الثقافى القبطي الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة مشروع قانون الأسرة للمواطنين المصريين المسيحيين فى مصر.

وأضاف البيان: قاد الجلسة مقرر اللجنة نيافة الأنبا موسى، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، وتم دعوة لجنة الإيمان والتعليم والتشريع لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وهذه هى الجلسة الثانية للمجمع وقد كانت الجلسة الأولى أمس فى المقر الباباوى.

- مصادر: البابا يدعو لاجتماع طارئ للمجمع المقدس لإقرار لائحة الأحوال الشخصية

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