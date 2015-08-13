أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكنيسة: عرض تعديلات لائحة الأحوال الشخصية على لجنة قانونية لصياغتها

Google+ Print
الكنيسة: عرض تعديلات لائحة الأحوال الشخصية على لجنة قانونية لصياغتها الكنيسة: عرض تعديلات لائحة الأحوال الشخصية على لجنة قانونية لصياغتها
أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة الإيمان والتشريع والتعليم، المنبثقة عن المجمع المقدس، أقرت اليوم، الخميس، تعديلات جديدة بشأن لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، وقررت اللجنة عرضها على لجنة قانونية لإعادة صياغتها على أن ترسل المسودة النهائية للمشروع لأعضاء المجمع المقدس للتصويت عليها بدعوة من البابا تواضروس الثانى.

وأشارت الكنيسة فى بيان لها، منذ قليل، أن 14 من الآباء المطرانة والأساقفة قد اجتمعوا اليوم بالمركز الثقافى القبطي الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة مشروع قانون الأسرة للمواطنين المصريين المسيحيين فى .

وأضاف البيان: قاد الجلسة مقرر اللجنة نيافة الأنبا موسى، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، وتم دعوة لجنة الإيمان والتعليم والتشريع لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وهذه هى الجلسة الثانية للمجمع وقد كانت الجلسة الأولى أمس فى المقر الباباوى.


>- مصادر: البابا يدعو لاجتماع طارئ للمجمع المقدس لإقرار لائحة الأحوال الشخصية

- المجمع المقدس يحسم خلافاته حول "الأحوال الشخصية" ويرفع تقريرًا للبابا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري