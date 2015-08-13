"التعليم العالى": 20 ألف طالب أجروا تحويلات تقليل الاغتراب حتى الآن

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على التنسيق، أن 20 ألف طالب وطالبة من المرشحين للكليات بالمرحلتين الأولى والثانية أجروا تحويلات تقليل الاغتراب، منذ فتح الموقع الإلكترونى لها، صباح اليوم.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية تحويل رغبات الطلاب تمت بدون مشاكل، مؤكدا أن تقليل اغتراب الطالب يهدف للم شمل العائلة، وليس إعادة تنسيق رغبات الطالب مرة أخرى.

وكان مكتب التنسيق، خصص 20 منفذا بمبنيى 4 و6 بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، لصرف ملفات شهادات طلاب المعادلة للشهادات الأجنبية والعربية، مقابل 200 جنيه للمظروف بأول يوم لها.

وشهدت منافذ صرف ملفات الطلاب، انتظام فى سير العمل، وسط تشديدات من الأمن الإدارة بالمكتب.