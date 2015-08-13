السيسى يصدر قرارا بتشكيل "العليا للانتخابات" برئاسة القاضى أيمن كامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضى أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجى رمزى السيد الشوربجى، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد ابراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدى حسين محمد العجاتى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كل من المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود اسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكى موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار ابراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية.

>ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات أن تباشر مهامها لاتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قرارى رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص باصدار قانون مجلس النواب.