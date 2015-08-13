العدالة الانتقالية: 4 مقاعد فى الأمام والخلف لذوى الاحتياجات بـ"النواب"

كشف الدكتور أحمد ناجى قمحية، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن تجهيز مقاعد فردية داخل البرلمان المقبل للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيز 4 مقاعد لهم فى الأمام و4 فى الخلف داخل مجلس النواب، فضلاً عن تجهيز دورات مياه مخصصة للتعامل معهم وطرق مخصصة وممهده لهم لكى يدخلوا ويخرجوا فى سهولة ويسر إلى داخل قاعة المجلس.

وفيما يخص عملية التصويت من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة، أوضح "قمحية" خلال حواره مع برنامج مباشر من العاصمة الذى تقدمة فضائية "أون تى فى" مع الإعلامى بشير حسانى، أنه يرجع إلى الإجراءات والخطوات التى تقرها اللجنة العليا للانتخابات فى إطار تنظيمها لطريقة التصويت بالكامل، منوهًا بأن هناك مراعاة كاملة لذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان التى سيقومون بالتصويت بها خلالها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أن العملية الانتخابية مسئولية حكومية، وكل الأجهزة الحكومية تتضافر جهودها من أجل انجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تنظم العديد من الانتخابات خلال السنوات الأربعة الأخيرة علاوة على استفتاءين على الدستور.

ونوه "قمحية"، أنه بالرغم من العمليات الإرهابية المتكررة، إلى أن الاستقرار فى الشارع السياسى يساعد الأجهزة المعاونة أن تؤدى واجبها فى العملية الانتخابية تحت رعاية اللجنة العليا للانتخابات التى ستحدد احتياجاتها من كل وزارة من أجل انجاح الانتخابات والتى ستدير الأمر بدأ من اجتماعها المقرر له الأحد المقبل.

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