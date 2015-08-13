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بالصور.. تشييع جثمان والدة أسامة الشيخ بمسقط رأسه فى الدقهلية

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بالصور.. تشييع جثمان والدة أسامة الشيخ بمسقط رأسه فى الدقهلية بالصور.. تشييع جثمان والدة أسامة الشيخ بمسقط رأسه فى الدقهلية
شيع الآلاف من أهالى قرية دماص وسنفا بميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان والدة كل من المهندس أسامة الشيخ، رئيس مجلس إدارة قنوات النهار، والدكتور أحمد الشيخ.

وخرج الجثمان من مسجد سيدى على بقرية دماص، مسقط رأس العائلة، وقد شهدت الجنازة حضور عدد من الشخصيات العامة، كما حضر اللواء حازم الشيخ، مدير أمن دمياط السابق، والدكتور ماجد الشيخ، وكيل وزارة الصحة السابق.

وأقيم سرادق العزاء أمام منزل العائلة بالقرية، ومن المقرر استمرار تلقى العزاء لمدة ثلاثة أيام بالقرية ويوم الأحد بالقاهرة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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