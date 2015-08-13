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ستيرلينج: لن أفصح عن أهدافي للموسم الجديد تجنبا للضغط.. والفوز على تشيلسي حتمي

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ستيرلينج: لن أفصح عن أهدافي للموسم الجديد تجنبا للضغط.. والفوز على تشيلسي حتمي ستيرلينج: لن أفصح عن أهدافي للموسم الجديد تجنبا للضغط.. والفوز على تشيلسي حتمي

أكد رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن المواجهة القادمة في الدوري لا تحتمل القسمة على إثنين ولابد لفريقه أن يفوز بها إذا أراد إبعاد منافسه عن اللقب.

ويستضيف سيتي يوم الأحد حامل لقب المسابقة نادي تشيلسي، ويأمل في تقديم نفس الأداء الذي ظهر به في مباراته الأولى من الموسم أمام وست بروميتش ألبيون والتي حسمها 3-0 خارج ملعبه.

وقال اللاعب المنضم حديثا من ليفربول للموقع الرسمي لسيتي:"أتمنى أن تؤول هذه المباراة لصالحنا، من المهم أن تكون كذلك. نحن على ملعبنا، ونريد أن تكون بدايتنا وسط جمهورنا كأفضل ما يكون".

وأضاف "قدمت أمام تشيلسي أداء جيدا من قبل، أعتقد أن المستوى كان جيدا في المباريات التي شاركت بها أمامهم".

وأردف "ما أستطيع أن أعد الجمهور به هو أنني سأبذل قصارى جهدي في كل الأوقات، سأحاول تسجيل أقصى عدد من الأهداف مع الفريق وأن أتدرب بشكل ممتاز كل أسبوع".

وأتم "وضعت لنفسي أهدافا من حيث عدد الأهداف وعدد التمريرات الحاسمة التي سأقوم بها مع الفريق، لن أفصح عنها حتى لا أضع نفسي تحت ضغط كبير".

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