أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' على مورينيو أن يعتذر لطبيبة تشيلسي.. لقد تعرضت لإهانة بالغة '

Google+ Print
' على مورينيو أن يعتذر لطبيبة تشيلسي.. لقد تعرضت لإهانة بالغة ' ' على مورينيو أن يعتذر لطبيبة تشيلسي.. لقد تعرضت لإهانة بالغة '

أكد بيتر بروكنر رئيس الطاقم الطبي بليفربول الإنجليزي سابقا أن طبيبة تشيلسي لم تقم بأي شيء خاطيء خلال مباراة الفريق وسوانزي سيتي بالدوري.

وانتقد جوزيه مورينيو مدرب البلوز إيفا كارنيرو طبيبة الفريق بسبب تدخلها لعلاج إدين أزار داخل الملعب أثناء الأوقات الأخيرة من المباراة والنتيجة هي التعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأعلن المدرب البرتغالي عن استبعاد الطبيبة من مباريات الفريق، قبل أن يتضامن معها العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بتوجيه الشكر لهم.

وقال بروكنر الذي يرأس حاليا الطاقم الطبي لفريق لعبة الكريكيت الأسترالي لإذاعة (بي.بي.سي راديو 5):"الأمر ليس له علاقة بالمدرب. الطبيب لا يملي على المدرب كيف يلعب وبأي طريقة".

وأضاف "الطبيبة كانت محقة بنسبة 100% وبرأيي المدرب كان مخطئا بنسبة 100%. عليه أن يعتذر لها".

وأتم "لقد تعرضت للإهانة أمام الجميع ولم تقم بشيء خاطيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع