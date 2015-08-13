' على مورينيو أن يعتذر لطبيبة تشيلسي.. لقد تعرضت لإهانة بالغة '

أكد بيتر بروكنر رئيس الطاقم الطبي بليفربول الإنجليزي سابقا أن طبيبة تشيلسي لم تقم بأي شيء خاطيء خلال مباراة الفريق وسوانزي سيتي بالدوري.

وانتقد جوزيه مورينيو مدرب البلوز إيفا كارنيرو طبيبة الفريق بسبب تدخلها لعلاج إدين أزار داخل الملعب أثناء الأوقات الأخيرة من المباراة والنتيجة هي التعادل 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأعلن المدرب البرتغالي عن استبعاد الطبيبة من مباريات الفريق، قبل أن يتضامن معها العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بتوجيه الشكر لهم.

وقال بروكنر الذي يرأس حاليا الطاقم الطبي لفريق لعبة الكريكيت الأسترالي لإذاعة (بي.بي.سي راديو 5):"الأمر ليس له علاقة بالمدرب. الطبيب لا يملي على المدرب كيف يلعب وبأي طريقة".

وأضاف "الطبيبة كانت محقة بنسبة 100% وبرأيي المدرب كان مخطئا بنسبة 100%. عليه أن يعتذر لها".

وأتم "لقد تعرضت للإهانة أمام الجميع ولم تقم بشيء خاطيء".