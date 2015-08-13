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برانديللي: يوفنتوس عليه أن يكون حذرا.. الموسم المقبل سيكون صعبا

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برانديللي: يوفنتوس عليه أن يكون حذرا.. الموسم المقبل سيكون صعبا برانديللي: يوفنتوس عليه أن يكون حذرا.. الموسم المقبل سيكون صعبا

يرى تشيزاري برانديللي مدرب منتخب إيطاليا السابق أن الموسم المقبل في الدوري الإيطالي ستكون المنافسة به قوية نظرا لتحسن وضعية العديد من الفرق.

وقال برانديللي لصحيفة (كورييري ديلو سبورت):"الكلمة الأولى التي تأتي في الأذهان عند الحديث عن الدوري هي التوازن".

وأضاف "يوفنتوس عليه الحذر. نابولي أصبح أقوى، روما أيضا، ميلان وإنتر ميلان بدءا طريق العودة للقمة".

وأردف "هناك أيضا أندية مثل لاتسيو وفيورنتينا التي لا يمكن الاستهانة بها".

وأتم "يوفنتوس فقد 3 لاعبين على أعلى مستوى، لكن استبدلهم بـ3 أخرين من نفس المستوى".

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