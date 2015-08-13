لويس إنريكي عن مشاركة بيدرو أساسيا: لا أتخذ قراراتي من سوق الانتقالات

(إفي): أوضح لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة ، أن سعي جناحه بيدرو رودريجيز إلى تغيير الأجواء أملا في الحصول على فرصة أكبر للعب، لن يزيد أو ينقص من فرصه في اللعب أساسيا أمام أتليتك بلباو يوم الجمعة في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني على ملعب سان ماميس، معقل الفريق الباسكي.

ورد لويس إنريكي عند سؤاله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن الأمر"بيدرو أساسيا أمام أتليتك بلباو؟" بأنه لا يتخذ قراراته وفقا لتحركات سوق الانتقالات، وواصل مؤكدا على أن اللاعب "جاهز للمشاركة" أمام الفريق الباسكي غدا شأنه شأن بقية زملائه في الفريق.

وقام مدرب الكتيبة الكتالونية بإشراك اللاعب رافينيا أساسيا بدلا من نيمار المصاب في مباراة كاس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية أول أمس الثلاثاء، وهو ما أغضب بيدرو، الذي دخل بديلا في الشوط الإضافي وأحرز هدف الفوز باللقب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وذكر لويس إنريكي هذا الأمر اليوم "لقد أوضحت سبب اختياري هذا سلفا"، حيث كان أوضح عقب نهاية المباراة أن بيدرو كان يعاني من بعض المتاعب البدنية خلال هذا الأسبوع.

والآن اللاعب تخلص من تلك المتاعب، ووفقا لرؤية المدرب، سيكون بيدرو "أحد اللاعبين المتاحين لتلك المباراة".

ولن يفصح إنريكي عن قائمة المباراة حتى صباح يوم المباراة غد، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الجميع يتدرب بشكل طبيعي، حتى قائده أندريس إنييستا.

وعن سبب تغييره لقائد الفريق في مباراة أول أمس، قال إنريكي "قمت بإخراج إنييستا لتعرضه لضربة قوية، ولكنه بخير الآن. لقد تدرب اليوم دون أي مشكلات".

ومع ذلك لم يخف المدرب تفكيره في القيام بتطبيق نظام التناوب في المشاركة بين اللاعبين في مباراة غد على ملعب سان ماميس، بدعوى أن "بعض اللاعبين كانت لديهم القدرة على

مواصلة اللعب لمدة 120 دقيقة، بينما عانى آخرون من ذلك".

وعاد المدرب ليؤكد "سأقيم حالة كل لاعب، وفقا لجاهزيته البدنية. هذه هي الأجواء التي تسبق المباراة، ولكن نأمل ألا تؤثر عليها بشكل كبير. سنحاول اللعب بشكل تنافسي قدر المستطاع في مباراة غد".

وعلى الرغم من قدرة الفريق الكتالوني على هزيمة الفريق الباسكي في أكثر من نهائي خلال الفترة الماضية، أكد إنريكي على أهمية اللعب بقوة أمام فريق المدرب إرنستو فالفيردي.

وأشار إنريكي في هذا الصدد إلى أن"الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، هم أحد المنافسين الذين يجبروننا على اللعب بكامل قوتنا ودائما ما كنا نحتاج للعب بشكل جيد أمامهم لتحقيق الفوز".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيخوض مباراة أخرى هامة لإضافة لقب جديد عندما يواجه بلباو غدا في ذهاب كأس السوبر الإسباني على ملعب سان ماميس، معقل الأخير، بينما سيقام لقاء العودة يوم 17 أغسطس الجاري على ملعب كامب نو.

ومن جانب آخر، أبدى المدرب أسفه لعدم ترشيح لاعبه البرازيلي نيمار لجائزة افضل لاعب في أوروبا هذا العام"اسألوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن معايير تصويتهم، ولكن بالنسبة لي كان يجب ترشيح ثلاثي الفريق نيمار وسواريز وميسي للقائمة النهائية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رشح الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في موسم 2014/2015 والتي ستعلن في 27 من الشهر الجاري.

وحتى الآن كان اللاعبون الذين توجوا بالجائزة هم ميسي (2011) وأندريس إنييستا (2012) وفرانك ريبيري (2013) وكريستيانو رونالدو (2014).

وبهذا فإن ميسي وكريستيانو سيتنافسان على لقبهما الثاني فيما أن سواريز سيسعى نحو لقبه الأول.