20 حالة وفاة وإصابة 49 بسبب موجة الحر بالمنيا

إرتفع عدد ضحايا موجة الحر بمحافظة المنيا إلى 20 حالة وفاة، و 49 مصابين ، وذلك منذ يوم 5 أغسطس حتى اليوم الخميس.

> وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن 69 حالة دخلت مستشفيات المحافظة تعاني من إرتفاع درجات الحرارة، وفقدان للشهية، توفى من بينهم 20 حالة منهم 4 حالات ببني مزار، و 12 حالة بالمنيا، وحالتين بملوى وطفل ( سنتين ) و1 سمالوط ، بالإضافة إلى 49 حالة مصابة ، وخرج بعضهم من المستشفى بعد تحسن حالته، والبعض يخضع للعلاج.

> وأضاف ” الحفناوى ” إنه تم تجهيز غرفة مكونه من ” مروحه وجهاز تكييف، وبانيو ” لعلاج المصابين مشيرًا أن حالات الإصابة لا تستدعى سوى الوقاية فقط .

> وذكر وكيل الصحة إن حالات الوفاة لكبار السن، تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا، وأغلبهم مصابون بأمراض مزمنة ( كالضغط والسكر والقلب ) عدا طفل يبلغ من العمر ” عامان “.

> والجدير بالذكر إنه تم إعطاء تعليمات لجميع مستشفيات المحافظة بعدم تحويلهم المرضي إلى مستشفى الحميات وعلاجه داخل المستشفى، لانه لا يوجد ضرر من تواجده.