التعليم: تعدّل مقرر اللغة العربية للثانوية العامة

وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، بضرورة تطوير المناهج بحيث تخلو من التكرار والحشو وغير ذلك من الأشياء التى لا تفيد الطالب، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل مع الميدان والمهتمين بالعملية التعليمية، وحرصًا من الوزارة على أبنائها الطلاب، بحذف التكرار والحشو الموجود ببعض المواد الدراسية.

وذكرت وكالة «انباء الشرق الأوسط» أن من نتائج توجيهات الوزير تعديل مقرر اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2016/2015 على النحو التالي:

أولا القراءة:

> أ – ( الكتاب ذو الموضوعات المتعددة ) الموضوعات المقررة هذا العام هي قيم إنسانية والعلم في الإسلام والقدس مدينة عربية إسلامية والأرقام العربية الأصيلة وأسلوب وأسلوب ولمحات من حياة العقاد.

ب- ( الكتاب ذو الموضوع الواحد ): كتاب الأيام ( للدكتور طه حسين ) الجزء الأول والثاني

ثانيا: الأدب والموضوعات المقررة هي مدرسة الإحياء والبعث وجيل التطوير والمدارس الرومانتيكية والاتجاه الوجداني في الشعر العربي والواقعية والشعر الجديد ( المدرسة الجديدة ).

ثالثا : البلاغة: – التجربة الشعرية بكل عناصرها – الوحدة الفنية

رابعا: النصوص المقررة هذا العام: (1 ) النثر الموضوعات المقررة هي الصغيران و أنت سيد قرارك وقصة نظرة.

> (2)- الشعر ويتضمن:

1- غربة وحنين أحمد شوقي

> 2- المساء خليل مطران

> 3- الشاعر وصورة الكمال عبد الرحمن شكرى

> 4- صخرة الملتقى إبراهيم ناجي

> 5- كم تشتكي إيليا أبو ماضي

> 6- النسور محمد إبراهيم أبو سنة

خامسا النحو:

> الوحدة الأولى : النطق والإملاء

> الوحدة الثانية : الأبنية

> الوحدة الثالثة : النواسخ

> الوحدة الرابعة :في إعراب الأسم

> الوحدة الخامسة : في إعراب الفعل

> الوحدة السادسة : الأدوات

> الوحدة السابعة : الممنوع من الصرف.