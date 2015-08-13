بالصور.. الوادي الجديد تنظم ندوة لمناهضة ختان الإناث بعنوان “الأضرار الاجتماعية والصحية لختان الإناث”

نظم مركز اعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة بعنوان “الأضرار الاجتماعية والصحية لختان الاناث” وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

صرح حمدي كامل مدير مركز اعلام الخارجة إن الندوة حاضر فيها، عبير محمد متولي – مدير فرع المجلس الاقليمي للسكان، ود. محمود حسين مهدي – مدير تنظيم الاسرة بالشئون الصحية، وتناولت الندوة الجانب الاحتماعى والذي تحدثت فيه عبير محمد متولي حيث أشارت إلى إن الختان من العادات التي يصعب فيها تغير المفاهيم، كما ذكرت إن المحافظات الحدودية التي تفتخر بقلة ممارسة هذه الجريمة التي تنهك حق الفتاة، ثم شرحت الاسباب الاجتماعية لختان الاناث ومنها الموروثات الاجتماعية والثقافية فى المجتمع المصري، والمفاهيم الدينية والشرعية بالرغم من ضعف الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، كما تطرقت إلى قانون تجريم ختان الاناث الذي اصدر في سنة 2008 بعد تعدد حالات الوفاة للفتيات التي اجرين لهن هذه الجريمة.

وأشارت الى العقوبة التي نص عليها القانون والتي تصل الى سنتين في بعض الحالات، وأكدت على دور المجالس المتخصصة في التصدي لمثل هذه الظواهر، اما الجانب الطبى فتناوله د. محمود حسين مهدي حيث شرح الفرق بين ختان الاناث وختان الذكور.