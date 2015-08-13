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مجموعة "بالمان" الشتوية؛ للرجل العصري فقط

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مجموعة "بالمان" الشتوية؛ للرجل العصري فقط مجموعة "بالمان" الشتوية؛ للرجل العصري فقط

الخميس 13-08-2015 11:45

من المعروف عن دار "بالمان" Balmain تصاميمها المتمردة ذات الروح الشبابية، وهذا الأمر ينطبق على المجموعات النسائية كما على الرجالية، لهذا يتطلب من زبائن الدار أن يكونوا معاصرية وجريئين ليرتدوا تصميماتها، وخاصة الرجال.
ولموسم خريف وشتاء 2015-2016 قدمت الدار مجموعة قوية للرجل استوحيت من عدة مواضيع مختلفة حيث رأينا فيها تفاصيل من الحضارة الشرقية الآسيوية بدت واضحة من خلال قصّات السراويل الواسعة والسترات الملفوفة على الجسم مثل "الكيمونو". كما استوحيت من الستايل العسكري فرأينا الأزرار المعدنية الذهبية كما الأكتاف العريضة والبارزة، ولم تخلو المجموعة من النمط الملكي الفاخر حيث كان هنالك الكثير من التطريز الذهبي والأقمشة المشكوكة بالكريستال، كما الرُقع التي تشبه الأوسمة الملكية. وطبعا ًدُمج كل ذلك مع لمسات رياضية شبابية وأسلوب الروك أند رول المُرتبط بالدار.
ليس من السهل على أي رجل أن يختار تصاميم "بالمان" Balmain، لكن إن علم كيف ينتقي القطع المناسبة وينسقها مع الملابس اليومية مثل الجينز أو السروايل القماشية فإنه بذلك سيحصل على أجمل أسلوب.
شاهد بالصور مجموعة دار "بالمان" Balmain الشتوية وأخبرنا إن كنت عصري كفاية لارتدائها.

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