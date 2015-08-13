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الأسود خيار النجمات الأكثر رُقيّاً على مر الزمن

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الأسود خيار النجمات الأكثر رُقيّاً على مر الزمن الأسود خيار النجمات الأكثر رُقيّاً على مر الزمن

الخميس 13-08-2015 17:44

نرى النجمات في إطلالات مُتجدّدة ومتنوّعة كلّ يوم، غير أنّ للون الأسود نكهة خاصّة حين تقع خياراتهنّ عليه، بخاصّة على فساتين السهرات والتصاميم الفاخرة. وفي الفترة الأخيرة لاحظنا إقبالاً شديداً منهنّ على هذا اللون، بالرغم من أنّنا ما زلنا في فصل الصيف.
والمُلفت للنظر أنّ جميع إطلالات النجمات، التي كلّلها هذا اللون، اتّسمت بالرُقيّ وبالأناقة البالغة. ومن أجملها، كانت سيرين عبد النور التي اختارت فستاناً بطول وصل حتى الركبة، مع أكمام واسعة عند منطقة الكوع، زيّنها الدانتيل الأبيض. كما أحببنا إطلالة Cara Delevingne التي اتّسمت بالعصريّة وبأسلوب الروك أند رول، من خلال التنّورة الجلد والقميص الأسود، مع حذاء الربطات الصيفي. Suki Waterhouse أيضاً بدت إطلالتها غاية في الأنوثة في فستان أسود مكشوف الأكتاف مستوحى من الخمسينيّات، نسّقته مع حذاء فضّي. بينما إطلالة كلّ من Kate Hudson، Irina Shayk، وKendall Jenner بدت قمّة في الجاذبيّة مع الفساتين السوداء الطويلة. هيفاء وهبي اختارت فستاناً من الجلد الأسود ناسبها وناسب قوامها ، بينما اتّسمت إطلالة نجوى كرم بالرقيّ، بالفستان الذي زيّنه كشكش من الساتان امتدّ على طوله.
يليق هذا اللون بالسمراء والشقراء، كما بصاحبة القوام الممتلئ أو النحيف، لذا فإنّه يبقى خيار النجمات الأكثر رُقيّاً عبر الزمن.

 

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