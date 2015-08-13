هل ينهي الأهلي فترة الصيام الأطول في تاريخه عن كأس مصر؟

لم يتوج باللقب من 2007. ستة مواسم منذ ذلك الحين لم يتذوق فيها الأحمر حلاوة التتويج بالمسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية.

فهل ينهي الأهلي سنوات العجاف بينه وبين كأس مصر في نسخة 2014-2015؟

الفريق الأحمر يعيش حاليا الفترة الأطول في تاريخه التي لم يتوج فيها بالبطولة.

فمنذ فوزه التاريخي على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي 2007 المجنون بنتيجة 4-3، لم يستطع لاعبو الأهلي رفع كأس مصر.

حافظ وقتها على لقبه الذي أحرزه بثلاثية في مرمى الزمالك عام 2006، ثم جرده بترول أسيوط من اللقب في دور الـ32 موسم 2007-2008 في مفاجأة غير متوقعة (1-0).

ومن وقتها، ابتعد الأهلي عن التتويج باللقب. وكان أقرب ما يكون لنيله عام 2010 حين خسر بركلات الترجيح أمام حرس الحدود في استاد القاهرة بعد التعادل 1-1.

الفترة الزمنية الأطول

المدة الزمنية الأطول بين لقبين للأهلي في المسابقة كانت من 1966 إلى 1978.

أقيمت المسابقة 5 مرات فقط في تلك الفترة بسبب ظروف الحرب. توج الزمالك بلقبين وكذلك الاتحاد السكندري ولقب من نصيب الترسانة.

لكن حاليا، 6 مواسم منذ رفع الأحمر للكأس عام 2007 لم يتوج فيها باللقب.

2008 توج الزمالك، ثم أحرز حرس الحدود اللقب سنتين على التوالي قبل أن يحرم إنبي الأبيض من التتويج في عامه المئوي (2011).

وتوج الفارس الأبيض باللقب في الموسمين الأخيرين (2013 و2014).

بداية الأحمر في طريق التتويج ستكون أمام الجونة، وفي حال تخطيه دور الـ16 سيصطدم باتحاد الشرطة ثم ينتظره بتروجيت في نصف النهائي حال فوزه بربع النهائي.

فهل يقدر فتحي مبروك على قيادة القلعة الحمراء لإنهاء ذلك الصيام الطويل عن التتويج بكأس مصر؟ أم سيتأجل اللقب رقم 36 في تاريخ الأهلي بالمسابقة؟