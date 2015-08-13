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الزمالك بدون 3 من لاعبيه الجدد أمام الحدود

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الزمالك بدون 3 من لاعبيه الجدد أمام الحدود الزمالك بدون 3 من لاعبيه الجدد أمام الحدود

سيفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين من صفقاته الجديدة في مواجهة حرس الحدود السبت بدور الـ16 من كأس .

ويستضيف حامل لقب مسابقة كأس مصر الفريق السكندري على ملعب بتروسبورت في ثاني مبارياته بالبطولة بعدما أقصى نجوم المستقبل من دور الـ32.

ولن يشارك مع الزمالك كل من إبراهيم عبد الخالق، أحمد حمودي وأحمد حسن مكي.

عبد الخالق فبسبب مشاركته مع فريقه السابق في الدور ذاته مع سموحة كذلك عدم قيده حتى الآن.

بينما حمودي لن يشارك لعدم جاهزيته، ومكي سيغيب للإيقاف مثله مثل حازم إمام قائد الفريق.

فيما علم FilGoal.com أن لجنة شؤون اللاعبين قد سمحت بمشاركة شريف علاء نظرا للظروف التي مر بها الموسم الكروي في مصر واستمراره لـ12 شهرا تقريبا.

وسيواجه الفائز من هذه الموقعة فريق الاتحاد السكندري في دور الـ8 الذي استطاع إقصاء وادي دجلة من ثمن النهائي.

وفاز الزمالك على الحدود مرتين هذا الموسم في مسابقة الدوري بنفس النتيجة (2-0).

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