الزمالك يتأخر في قيد عبد الخالق بسبب صالح موسى وأحمد علي

لن يقيد فريق الزمالك لاعبه الجديد إبراهيم عبد الخالق والقادم من سموحة في قائمته على الأقل حتى الأسبوع المقبل حتى لا يغلق قائمته بشكل نهائي.

ويمتلك الزمالك 24 لاعبا في قائمته على أن يتم قيد إبراهيم عبد الخالق لكنه سينظر حتى يصل لاتفاق مع صالح موسى وأحمد علي لاعبي الفريق.

ويرغب الثنائي في الرحيل مجانا عن الزمالك الذي يريد مقابل وهو الاستغناء عن مستحقات الثنائي لدى القلعة البيضاء.

ولن يحتاج الزمالك لقيد عبد الخالق الآن نظرا لعدم تواجد اسمه في القائمة الإفريقية وكذلك لغيابه عن مباراة السبت أمام الحدود في دور الـ16 كأس مصر لمشاركته مع سموحة في نفس الدور.

وسيستخدم الزمالك المقعد الشاغر للضغط على اللاعبين حتى يتمم النادي الأبيض اتفاقه معهما.