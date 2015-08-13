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مظلات واقية بالطرق ومواقف وسائل النقل بالأقصر للحد من درجات الحرارة

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مظلات واقية بالطرق ومواقف وسائل النقل بالأقصر للحد من درجات الحرارة مظلات واقية بالطرق ومواقف وسائل النقل بالأقصر للحد من درجات الحرارة
أقامت محافظة الأقصر مظلات واقية بالطرق وأماكن الانتظار ومواقف السيارات ووسائل النقل بالأقصر، للتخفيف من حرارة الشمس الحارقة على المواطنين.

وصرح العميد أحمد نسيم - رئيس مجلس ومدينة الأقصراليوم "الخميس" بأنه سيتم مضاعفة أعداد المظلات خلال الفترة القادمة، وذلك حرصا على صحة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم من ارتفاع درجة الحرارة وخاصة خلال تلك الأيام.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت حالات وفيات جراء حرارة الشمس المحرقة التى تشهدها البلاد حالياً،
>يذكر أن محافظات الجمهورية شهدت ستة وسبعين حالة وفاة حتى اليوم جراء الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
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مصر 365