جامعة قناة السويس تستضيف برنامج جامعة الطفل.. الأحد

تستضيف جامعة قناة السويس فى الفترة من 16 أغسطس ولمدة أسبوعين برنامج جامعة الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش والمشرف العام على البرنامج، والذى يأتى ضمن مشروع قومى من تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، وهو برنامج تعليمى موازى للتعليم النظامى فى مراحلة التعليم قبل الجامعى.

ويمثل أحد برامج منظومة التعليم غير الإلزامى والتى تتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى لمنتسبيها من الأطفال، وذلك عبر إتاحه الفرصة للأطفال للتدريب فى المجتمع الجامعي، وذلك لتأهيلهم عبر الاحتكاك بالأستاذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتأهيل الجامعى، مما يزيد من قدرتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية، ويعد هذا البرنامج محاكاة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى، وأحد البرامج التعليمية الناجحة بالعالم، ويتم الآن تطبيق هذا البرنامج على الجامعات المصرية سواء حكومية أو خاصة مما يساعد على استكشاف الحياة الجامعية وممارسة الأبحاث والتطوير من سن مبكّر.

وقال الدكتور سامى هاشم المشرف العام على البرنامج الذى تستضيفه الجامعة، أن عدد الجامعات المشاركة فى هذا البرنامج 23 جامعة منهم جامعتين خاصة ومعهد عال، وأنه قد تم اختيار الأطفال المشاركين من خلال تسجيل أسمائهم الكترونيا على موقع أكاديمية البحث العلمى فى الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2015، وقد بلغ إجمالى الطلاب المتقدمين للمشاركة فى البرنامج 6000 طفل، وقد تم تحديد الأطفال المقبولين من قبل لجنه متخصصة لأكاديمية البحث العلمى مع الوضع فى الاعتبار أن قبول الطلاب لم يقتصر على الموهوبين فقط، وإنما تم قبولهم على اختلاف مستوياتهم على أن يتم اكتشاف الأطفال الموهوبين أثناء تطبيق البرنامج.

وأشارت الدكتورة رندا عبد العليم المنيّر المشرف التنفيذى للبرنامج والأستاذ المساعد لمناهج الطفل بكلية التربية جامعة قناة السويس إلى أن المادة العملية المقدمة للطلبة تم إعدادها من قبل أساتذة متخصصين مصريين وأجانب، وأن مدة الدراسة لكل مرحلة أسبوعان أثناء الإجازة الصيفية، وقد تم تقسيم الأطفال إلى أربع مستويات المستوى الأول من سن 6 إلى 9 سنوات والمستوى الثانى من 9 إلى 12 سنة والمستوى الثالث من 12 إلى 15 سنة والمستوى الرابع من 15 إلى 18 سنة ويشمل المحتوى البرنامج مجالات علميه ومجالات الدراما والمسرح والفنون التشكيلية ومجال الفلسفة وعلم النفس والعلوم الإنسانية وعلم المصريات.

و أضافت الدكتورة رندا أن عدد الأطفال المقبولين فى البرنامج الذى تستضيفه الجامعة فى المستوى الثانى 22 طالب والمستوى الثالث 16 طالبا، وأن الكليات المشاركة فى تطبيق البرنامج بجامعة قناة السويس تشمل 8 كليات وهى الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والزراعة بالتعاون مع معهد الاستزراع السمكى والآداب والتربية.