تعيين الدكتور مجدى القاضى عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف

اأعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف اليوم الخميس عن موافقة رئيس الجمهورية بالقرار رقم (327) لسنة 2015 بتعيين الدكتور مجدى فتحى محمد القاضى عميدًا لكلية الطب البيطرى حتى تاريخ بلوغه السن القانونية فى 17/1/2018.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدى القاضى حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى من جامعة القاهرة عام 1981 ثم ماجستير أمراض الدواجن عام 1986 ثم دكتوراة الفلسفة عام 1989وتدرج حتى وصل إلى درجه أستاذ ورئيس قسم الدواجن عام 1998 ثم وكيلا لكلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2004.