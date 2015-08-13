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بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية ببورسعيد ضد درجات وزير التعليم

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نظم طلاب وطالبات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وقفة احتجاجية بميدان الشهداء بشارع 23 يوليو ببورسعيد عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، ضد قرارات وزير التربية والتعليم التى تقضى بمنح طلاب الشهادة الثانوية العامة 10 درجات مقابل الحضور والانتظام.

ورفع الطلاب والطالبات لافتات بفشل منظومة التعليم ولافتات أخرى تشير إلى أن العشر درجات ليست هى العصا التى من خلالها سيتم إصلاح التعليم فى ، وهتف الطلاب مرددين شمال يمين غيروا القوانين، واتهم الطلاب قرارات الوزير بفتح باب الفساد الإدارى والرشاوى والمحسوبية على حد قولهم.

ومن جهه أخرى أكدت فاتن صالح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لليوم السابع أن العشر درجات سوف توزع على الانضباط المدرسى والسلوك، لافتة إلى أن وزير التعليم سوف يطرح المنظومة الجديدة على منظمات المجتمع المدنى للبدء فى التفعيل مع مراعاة مصلحة الطالب للحد من مراكز الدروس الخصوصية تمهيدا لغلقها.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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