"جمعية الأورمان": 110 رؤوس ماشية مهداة من مؤسسة الرئاسة لمحافظة الغربية

صرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تم استلام عدد 5500 رأس ماشية مهداة من مؤسسة الرئاسة للأسر الأولى بالرعاية على محافظات مصر ، وأن نصيب محافظة الغربية 110 رؤوس ماشية تم توزيعها فى جميع مراكز محافظة الغربية.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم بصرف تغذية شهرية للمستفيدين مبلغ (600) جنيه لكل رأس ماشية شهرياً ولمدة 6 أشهر بالإضافة إلى التأمين مبلغ (200) جنيه والعلاج البيطرى لجميع الرؤوس بالتعاون مع وزارة الزراعة، على أن يقوم المستفيد بتربية الرأس لمدة 6 أشهر ليصل وزنها إلى 450 كيلوجراما فأكثر ويتم البيع ثم شراء رأس أخرى، وبذلك تكون هذه الأسر قد تخطت حد الفقر، وذلك فى إطار تحسين المستوى المعيشى لمحدودى الدخل.

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