مكتبة الإسكندرية تهدى مطبوعاتها لجامعة ديالى بالعراق

تسلم الدكتور قحطان أحمد المشهدانى، الأستاذ بجامعة ديالى العراقية، مطبوعات مكتبة الإسكندرية من الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع الخدمات والمشروعات المركزية بالمكتبة.

يأتى هذا فى إطار توطيد العلاقات الثقافية والعلمية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة ديالى، التى قد شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى العديد من أنشطة مكتبة الإسكندرية البحثية والعلمية.

ومن المنتظر أن يزور مكتبة الإسكندرية الدكتور عباس فاضل جواد الدليمى، رئيس جامعة ديالى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الفترة القادمة للمشاركة فى العديد من الأحداث الثقافية والعلمية بالمكتبة، وكذلك لبحث التعاون المشترك بين الجامعة والمكتبة.

هذا وقد استضافت جامعة ديالى عددًا من الخبراء من مكتبة الإسكندرية كمستشارين علميين فى العديد من أنشطة الجامعة العلمية فى الفترة الماضية.

على جانب آخر قامت مكتبة الإسكندرية بتفعيل العلاقات الثقافية والعلمية مع عدد من المؤسسات الثقافية العراقية، على رأسها المجمع العلمى العراقى وغيره من المؤسسات.