سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى، اليوم، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 117 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى.

وأكد مدير أمن مطروح أنه تم سفر 47 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 90 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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