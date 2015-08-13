"صحة السويس": وفاة مسنة بسبب موجة الحر و11 إصابة بضربة شمس

توفيت سيدة مسنة فى السويس بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب الموجة الحارة، كما أصيب 11 آخرون بضربات شمس، بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وتم علاج الحالات المصابة.

وقال مصدر طبى: إن المتوفاة كانت مسنة وتعانى من مرض السكر والضغط، بينما استقبل مستشفى الحميات 4 حالات مصابة بضربة شمس، واستقبل مستشفى السويس العام 7 حالات أخرى، يجرى علاجهم، ولفت إلى أن مستشفى السويس العام استقبل حالة أمس، الأربعاء، وحالة أخرى الاثنين الماضى.

من جانبه قال د. لطفى عبد السميع، مدير الصحة فى السويس، إنه تم تجهيز غرفة الإجهاد الحرارى بمستشفى الحميات، لاستقبال الحالات المصابة بضربات الشمس، وعلاج الحالات المصابة وإجراء الإسعافات الأولية، وتعليق المحاليل، ويسمح للحالات بالمغادرة بعد استقرار حالتها، بينما يتم حجز الحالات التى لم تتعاف فى الحميات السويس، أو بقسم الطوارئ فى المستشفى العام.