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«إعلام المرأة العربية» تعقد مؤتمرها الأول بالقاهرة يناير المقبل

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«إعلام المرأة العربية» تعقد مؤتمرها الأول بالقاهرة يناير المقبل «إعلام المرأة العربية» تعقد مؤتمرها الأول بالقاهرة يناير المقبل

معنز صلاح الدين

أعلن رئيس « إعلام المرأة العربية»، الصحفي و المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين،  أن المؤتمر الأول للشبكة سوف ينعقد بالقاهرة خلال شهر يناير المقبل، وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال تشكيلات المكتب التنفيذي و المجلس الاستشاري للشبكة مشيرًا إلى ان هناك 5 دول ممثلة في المكتب التنفيذي والمجلس الاستشارى حتى الآن وهى : ، البحرين، الإمارات، المغرب، سلطنة عمان.

كما يجري العمل بفعالية من خلال موقع الشبكة الإلكتروني الذي ينشر أنشطة الشبكة ومقالات متنوعة لقيادات الشبكة و المتعاونين معها وكل صاحبة أو صاحب فكر.

كما سيجري إبراز أنشطة الشبكة عبر صفحتها أيضًا على “الفيس بوك “، وقال “صلاح الدين”، إنه يجري التنسيق حاليًا مع الرئيس التنفيذي للشبكة، خبيرة استراتيجيات التسويق إيمان بو راشد،  ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة أحمد سمير، وعدد من القيادات بالشبكة لخروج المؤتمر في أحسن صورة.

وأشار أنه سيعلن من خلال المؤتمر عن خطة عمل مركز دراسات شبكة إعلام المرأة العربية، التي تتولى تأسيسه عضو المجلس الاستشاري للشبكة الدكتورة ميرفت صدقي. وقال، إن المؤتمر سيناقش خطط عمل الشبكة مستقبلًا و سيناقش أوراق عمل في هذا الشأن من أعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الاستشاري وقيادات ومستشاري الشبكة.

كما سيجري عرض ومناقشة أوراق عمل يعدها متخصصون وقيادات في الشبكة حول قضايا المرأة التنموية و حول إعلام المرأة العربية والقضايا ذات الصله. وأضاف، أنه يجري حاليًا الإعداد لطباعة عدد تذكاري لشبكة إعلام المرأة العربية يتضمن مقالات رأي و وثيقة عمل الشبكة والسيرة الذاتية لقيادات الشبكة، و جاري التجهيز لإصدار هذا العدد التذكاري وتوزيعه خلال المؤتمر كما سيجري  تكريم عدد من السيدات المتميزات عربيًا في مشروعات وقضايا التنمية وإعلام المرأة العربية وتكريم الناجحات اجتماعيًا و تنمويًا. وقد يجري تشكيل لجنة متخصصة بهذه الترشيحات وجاري تلقي الترشيحات على إيميل الشبكة.

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