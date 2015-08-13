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«الكينج » يستضيف عازفين ألمان بحفل «مارينا» الأسبوع المقبل

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«الكينج » يستضيف عازفين ألمان بحفل «مارينا» الأسبوع المقبل «الكينج » يستضيف عازفين ألمان بحفل «مارينا» الأسبوع المقبل

كشف الموسيقار شريف نور فى تصريح خاص لوكالة ONA  أنه هناك أكثر من مفجاة تنتظر جمهور حفل الفنان محمد منير ، المقرر إقامته فى بورتو جولف مارينا يوم الجمعه 12أغسطس.
> وقال “نور” انه تم الإتفاق مع مجموعة من العازفين الألمان للمشاركه بالحفل،إلى جانب الفرقة التى يتولى قيادتها منذ اكثر من 15عاما.
> نور” تم أختياره للمرة الثانية على التوالى لتاليف موسيقي الجناح المصري في المعرض العالمى “اكسبو” بميلانو الإيطالية ، حيث قام بذلك منذ عامين في معرض “اكسبر” فى كوريا الجنوبيه ،وعن ذلك يقول “قمت بتآليف الموسيقي علي اعلي مستويات التكنولوجيا الصوتيه و المرئيه في العالم ، حيث تم بناء الموسيقي علي تكنولوجيا الصوره ” هولوجرام” و ” اوجمينتيد رياليتي “.

نور أختتم تصريحه بالتأكيد على سعادته بإرتفاع نسبة مشاهدى أغنية “فات الكتير” عبر موقع “يوتيوب”،والتى قام بإعادة توزيعها موسيقيا، ويغنيها محمد منير.

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