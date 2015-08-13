«المؤتمر»: زيارة الرئيس لروسيا والصين خطوٍة هامٍة لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر السابق المهندس تامر الزيادي، أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، الصين، سنغافورة، واندونيسيا؛ خطوٍة هامٍة في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع تلك الدول.

وأضاف “الزيادي” - في تصريحات صحفية-، اليوم الخميس، أن تلك الزيارات تأكيدًا على سياسية الإنفتاح الخارجي على العالم التى يتبعها الرئيس السيسي منذ توليه زمام حكم البلاد، التى أعادت إلى مصر هيبتها الدولية ووجودها الإقليمى بصفتها الركن الأساسي لإستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الزيادي إلى أن زيارة الرئيس لكل من الصين وروسيا، من الممكن أن تشهد توقيع صفقات سلاح جديدة خاصة مع الصين التى تعد مدرسة جديدة للقوات المسلحة المصرية، وأن إستيراد أسلحة قوية منها سيساهم في سياسة تنويع مصادر السلاح التي تتبعها مصر منذ سبيعينات القرن الماضي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من الدول من أجل بحث سبل التعاون بين مصر وهذه البلدان في شتى المجالات وعلى رأسها تعزيز الاستثمار بقناة السويس الجديدة من خلال جذب المشروعات الاقتصادية للبلاد، وسيشتمل برنامج الرئيس على زيارة روسيا، الصين، سنغافورة، واندونيسيا.