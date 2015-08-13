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اتهام المخابرات التركية بنقل 60 عنصرا من داعش إلى سوريا

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اتهام المخابرات التركية بنقل 60 عنصرا من داعش إلى سوريا اتهام المخابرات التركية بنقل 60 عنصرا من داعش إلى سوريا
ذكرت مجلة " نقطة " الأسبوعية التركية فى سياق تقرير لها أن جهاز المخابرات الوطنى تورط فى مرافقة ما يزيد على 60 من مسلحى تنظيم " داعش " الإرهابى عبر الحدود التركية إلى سوريا.

وأوضح التقرير الذى نشرته المجلة أن جهاز المخابرات التركى رافق ما يزيد على 60 متطرفا كانوا يرغبون فى الانضمام إلى تنظيم "داعش" وكانوا من قبل مسجونين عقب إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة التركية للاشتباه فى تورطهم فى "أنشطة إجرامية" لها علاقة بالإرهاب، مضيفة أن جهاز المخابرات قام بتجميع هؤلاء الأشخاص من السجن وسلمهم إلى مسئولين عن المجندين الجدد من تنظيم "داعش " فى سوريا عبر بوابة "آكجا قلعة" الحدودية.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن التركية بين شهرى إبريل وسبتمبر 2014، كان يتحتم ترحيل هؤلاء السجناء ولكن لم يتم ذلك، وتم تسليمهم إلى عملاء جهاز المخابرات بمعرفة ومصادقة أيوب بينار باشي، مدير الأمن فى محافظة "شانلى أورفة" بجنوبى تركيا.

ولفتت إلى أنه لدى عملية التسليم إلى من يقوم بتسلمهم من التنظيم الإرهابى تم إغلاق كاميرات المراقبة الحدودية، وإبعاد جنود حرس الحدود بعيدا عن نقطة التسليم.

وكان إبراهيم آيهان، عضو البرلمان التركى من حزب "الشعوب الديمقراطية " الكردى عن مدينة "شانلى أورفة" قد صرح مؤخرا لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأنقرة بأن التركية قامت بتسليم ستة مقاتلين من قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى إلى "جبهة النصرة" الموالية لتنظيم القاعدة عبرة بوابة حدودية بمحافظة "هاتاي" بجنوبى تركيا.
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مصر 365

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