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مقتل وإصابة 4 عناصر من تنظيم داعش جراء قصف جوى بمدينة سرت الليبية

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مقتل وإصابة 4 عناصر من تنظيم داعش جراء قصف جوى بمدينة سرت الليبية مقتل وإصابة 4 عناصر من تنظيم داعش جراء قصف جوى بمدينة سرت الليبية
لقى أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون ببلدة "أم القنديل" الليبية التى تبعد عن بلدة "بن جواد" 45 كلم غرب مدينة سرت ، جراء قصف سلاح الجو الليبى موقعا تتمركز فيه عناصر تنظيم "داعش" .

وقالت مصادر محلية اليوم "الخميس" ، إن القصف الجوى استهدف موقعا لتنظيم "داعش" بمنطقة الشركة التركية للإنشاءات سابقا ، حيث تتمركز عناصر التنظيم .

وفى السياق ذاته ، قصف سلاح الجو الليبى بالخطأ موقعا يتبع كتيبة "سيف النصر" التابعة لقبيلة "أولاد سليمان" ، وهو يجاور موقعا تتمركز فيه عناصر تنظيم "داعش" ببلدة هراوة .

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