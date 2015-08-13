«الظواهري» يبايع زعيم «طالبان» الجديد برسالٍة صوتية

قدم زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في رسالٍة صوتيٍة نشرت الخميس، البيعة للزعيم الجديد لحركة طالبان الملا اختر منصور.

وقال الظواهري في رسالته بحسب وكالة «الانباء الفرنسية»:”بوصفي أميرًا لجماعة قاعدة الجهاد، اتقدم إليكم ببيعتنا لكم، مجددًا نهج الشيخ أسامة بن لادن، وإخوانه الشهداء الآبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر” الذي أعلنت وفاته في يوليو.

ويبدأ الفيديو الذي يتضمن الرسالة الصوتية للظواهري، بمقطع مصور يظهر مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في 2011 مقدمًا البيعة الشرعية لزعيم طالبان الملا عمر.

وكان قادة تنظيم القاعدة و«المهاجرون» لجأوا واستقروا لدى حركة طالبان التي أعلنت إمارة إسلامية في أفغانستان إلى أن اطاح بها الاجتياح الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقدم بن لادن “البيعة العظمى” في السابق للملا عمر بوصفه «أميرًا للمسلمين». وجدد الظواهري التأكيد بأن القاعدة تعتبر تنظيم طالبان في افغانستان كان ” أول إمارة شرعية بعد سقوط الخلافة العثمانية، ولم تكن في الدنيا إمارة شرعية سواها”، وأن كل من بايعوا بن لادن والقاعدة “دخلوا في البيعة” لهذه الامارة.

وقال “الظواهري” في رسالته الموجهة إلى الزعيم الجديد لطالبان:” نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى إقامة الشريعة حتى تسود بلاد المسلمين حاكمًة لا محكومة قائدًة لا مقودة، لا تعلوها حاكمية، ولا تنازعها مرجعية”. واضاف، “نبايعكم على الجهاد لتحرير كل شبر من ديار المسلمين المغتصبة السليبة من كاشغر حتى الأندلس، ومن القوقاز حتى الصومال ووسط إفريقيا، ومن كشمير حتى القدس، ومن الفيليبين حتى كابول وبخاري وسمرقند”.

وأُختير الملا اختر منصور، زعيمًا جديدًا لطالبان بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر نهاية يوليو بعد أن قاد حركة طالبان طوال 20 عامًا تقريبًا. ويعتبر منصور ونائباه المعينان وهما هيبة الله اخند زاده وسراج الدين حقاني مقربين من المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دعمت تاريخيًا طالبان.

ويعتبر الملا منصور برجماتيًا ومؤيدًا لمحادثات السلام ما يزيد الآمال في أن يمهد انتقال السلطة لإنهاء حرب افغانستان المزمنة والدامية.