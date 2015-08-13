ضبط سيارة متروكة بداخلها كمية من المخدرات فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث القنطرة غرب من العثور على سيارة متروكة بداخلها كمية من المخدرات.

تلقى العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من العقيد هشام طايل رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عمرو الجوهرى رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة المركز بالعثور على السيارة رقم (ر ج ط 3841) ماركة بيجو 7 راكب متروكة على الطريق بناحية الكيلو 17 دائرة المركز وبتفتيشها وجدوا بداخلها على 7 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من 14 كيلو جراما، كما عثر بداخل السيارة على صورة رخصة وبطاقة الرقم القومى تخص المدعو (م .أ. م . أ).

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5177 لسنة 2015 جنايات القنطرة غرب.

قرر المستشار أحمد الشخب وكيل النائب العام التحفظ على السيارة والمضبوطات والاستعلام من إدارة المرور المختصة عن مالك السيارة وتحريات المباحث حول الواقعة.