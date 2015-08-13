إحالة عامل لـ"الجنايات" لاتهامه بقتل صاحب عقار بمدينة نصر

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، عامل للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل صاحب عقار بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات، التى أجراها أحمد جاد مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بوقوع مشاجرة ومصابين داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات، التى إجراها فريق البحث أن المتهم "محمد. ع ق" عامل نشبت بينه مشادة كلامية بسبب الخلاف على مبلغ مالى نظير عمله لتطليع بعض أجولة الرمال لمسكن المجنى عليه محد عبدالسلام، تطورت إلى مشاجرة على إثرها هشم المتهم رأس المجنى عليه، وسرق مبلغ 1600 جنيه من حافظة نقود القتيل.

وعقب اتخاذ الإجراءات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

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