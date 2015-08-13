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والد ضحية بـ"ترحيلات أبو زعبل": أنا من الفلول ودفعت كفالة ابنى قبل ما يموت

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والد ضحية بـ"ترحيلات أبو زعبل": أنا من الفلول ودفعت كفالة ابنى قبل ما يموت والد ضحية بـ"ترحيلات أبو زعبل": أنا من الفلول ودفعت كفالة ابنى قبل ما يموت
قال محمد والد المجنى عليه "رفيق"، بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، عقب الحكم على الضباط المتهمين بالقضية، إن نجله لم يكن له أى انتماء سياسى، وتم القبض عليه أثناء عودته من العمل، وسجنه دون أسباب.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب خروجه من المحكمة قائلا: "أنا من الفلول وأعمل شيخ بلد بقريتى، وليس لى أى أنتماء سياسى يذكر، ولا أنتمى للإخوان ولا أى تيار سياسى فى ".

وأشار إلى أنه كان فى طريقه لدفع الكفالة الخاصة بنجله، الذى لقى مصرعه فى الحادث، بل ولم يقم باسترداد الكفالة، التى سددها بعد إخلاء سبيله من النيابة.

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مصر 365

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