مصرع 2 وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 50 على طريق مطروح- سيوة.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة مطروح بالحادث، وتبين بالانتقال والفحص أنه أثناء سير السيارة رقم 719 ل و و، قيادة إمام عبد الحليم خاطر (32 سنة) أعمال حرة، مقيم كفر الباشا بمنطقة المرج بالقاهرة، فى الاتجاه إلى سيوة وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيمن للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإدريس حسين محمود ( 67 سنة ) مزارع مقيم العزبة البحرية بمدينة سيدى برانى.

كما أسفر الحادث عن إصابة عبد الرازق يونس رحيم ( 75 سنة ) عامل بشركة خالدة للبترول، مقيم بمدينة النجيلة مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر واشتباه نزيف بالمخ وكسر بفقرات العمود الفقرى ومبروك حمد بساط (25 سنة )عامل مقيم المثانى البحرية بمطروح مصاب باشتباه نزيف بالمخ وسجحات وكدمات متفرقة، وأمانى محمود راغب ( 34 سنة ) موظفة بالتربية والتعليم، مقيمة كفر الباشا- المرج- القاهرة مصابة باشتباه نزيف بالمخ وسجحات وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى العلاج والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت للتحقيق.. حدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وإزالة آثار الحادث عن الطريق وحالة المرور عادية، كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.