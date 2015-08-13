وفاة شخصين في حادث سير بالشارقة

لقي شخصان من الجنسية الهندية مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات بليغة في حادث سير وقع صباح اليوم الخميس بالشارقة على امتداد شارع الإمارات بالاتجاه القادم من تقاطع رقم 7 إلى جسر البديع باتجاه إمارة دبي.

وقالت شرطة الشارقة إن الحادث وقع في الساعـة 8:40 صباحا حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً من إحدى دوريات الأنجاد التي كانت تقوم بمهامها المعتادة في المنطقة، وعلى وجه السرعة توجهت دوريات الإنقاذ البري ودوريات الدفاع المدني والإسعاف ولجنة تخطيط الحوادث إلى الموقع المشار إليه، وتبين من تخطيط الحادث أن المركبة المتسببة والتي كانت تقل المتوفيين كانت تسير على امتداد شارع الإمارات باتجاه إمارة أم القيوين، وقد انحرفت بشكل مباشر إلى الشارع المعاكس المؤدي إلى إمارة دبي لتصدم بها سيارة أخرى وجهاً إلى وجه نتج عنها وفاة شخصين وإصابة الأخير بإصابات بليغة".

وأعربت شرطـة الشارقة عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأهابت بالسائقين توخي الحيطة والحذر والالتزام بحدود السرعة المقرر على الطرق الخارجية والانتباه والتركيز أثناء القيادة، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المرور، وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

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