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قوات التحالف الدولى تشن 25 غارة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق

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قوات التحالف الدولى تشن 25 غارة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق قوات التحالف الدولى تشن 25 غارة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق
شن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة 25 غارة جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم "الخميس" أن قوات التحالف الدولية شنت 15 غارة جوية فى سوريا على مواقع تابعة للتنظيم من قاعدة "أنجرليك" التركية قرب الحسكة وحلب ودير الزور .
>وأضاف الراديو أن طيران التحالف شن 10 غارات جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم قرب الرمادى والحويجة وبيجى ومخمور وسنجار وتلعفر فى العراق .

يشار إلى أن الجيش الأمريكى يستخدم قاعدة "أنجرليك" التركية فى شن غارات ضد تنظيم داعش لأول مرة منذ موافقة أنقرة على استخدام قوات التحالف قواعدها .
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