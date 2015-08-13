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الحكومة الليبية تنفى استقبال متمردين من منطقة دارفور السودانية

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الحكومة الليبية تنفى استقبال متمردين من منطقة دارفور السودانية الحكومة الليبية تنفى استقبال متمردين من منطقة دارفور السودانية
نفت الليبية المؤقتة استقبالها متمردين من منطقة دارفور السودانية على أراضيها، مؤكدة أنها تقف على الحياد و لا تدعم أى طرف.

ونفى حاتم العريبى المتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية المؤقتة ،فى تصريح صحفى اليوم، هذا الخبر جملة وتفصيلاً، قائلاً "إن هذا الكلام الصادر عن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية عارٍ عن الصحة تماماً.

وأوضح العريبى أن السلطات الليبية المحلية المتمثلة فى مجلس النواب والحكومة المؤقتة لا تدعم أى طرف ولا تؤيد العنف والإرهاب، مضيفاً أن العالم أجمع يعرف ما تقوم به الحكومة لمحاربة للإرهاب.

وكانت القوات المسلحة السودانية فى وقت سابق قد استدعت الملحق العسكرى الليبى على خلفية ما وصفته إيواء الحكومة الليبية لمتمردى حركة منى آركو مناوى وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة فى القتال بجانب قوات اللواء حفتر.
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