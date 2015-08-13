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زعيم القاعدة يؤيد زعيم طالبان الجديد

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زعيم القاعدة يؤيد زعيم طالبان الجديد زعيم القاعدة يؤيد زعيم طالبان الجديد
أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى تأييده لزعيم حركة طالبان الافغانية الجديد الملا أختر منصور خلال تسجيل صوتى بث على الانترنت.

وقال الظواهرى "إلى أمير المؤمنين الملا أختر منصور ... بلغنا بمزيد من الحزن والأسى فقدنا وفقد الأمة المسلمة والمجاهدين ... لأميرنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد رحمه الله ... فاستمرارا على طريق الجهاد وسعيا فى جمع كلمة المجاهدين ... فإنى بوصفى اميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إ ليكم ببيعتنا لكم."

وأعلن الظواهرى بذلك موقف حركته من زعامة منصور الذى ثارت خلافات بشأن تعيينه خلفا للملا عمر زعيما للحركة المتشددة التى تقاتل منذ إقصائها عن الحكم عام 2001 للإطاحة بالحكومة الأفغانية.
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