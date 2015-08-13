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سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابى الذى نفذه تنظيم داعش فى سوق ببغداد

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سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابى الذى نفذه تنظيم داعش فى سوق ببغداد سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابى الذى نفذه تنظيم داعش فى سوق ببغداد
أدانت سوريا بشدة الاعتداء الإرهابى الجبان الذى نفذه تنظيم داعش فى سوق شعبى بالعاصمة العراقية (بغداد)، ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن " سوريا تدين باشد العبارات الاعتداء الجبان الذى نفذه تنظيم داعش الإرهابى فى سوق للخضار فى مدينة الصدر وأسفر عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى".

وأضاف المصدر أن "هذا العمل الإجرامى يؤكد مرة جديدة على حتمية تضافر كل الجهود الصادقة للقضاء على آفة الإرهاب الذى يشكل تهديدا جديا للسلم الإقليمى والدولى وإلزام الدول والأطراف التى تقدم له الدعم على وضع حد لسياساتها التدميرية تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وأوضح المصدر أن سوريا التى تواجه هذا الإرهاب التكفيرى الظلامى تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع العراق الشقيق وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
>وكانت الشرطة العراقية أعلنت مقتل 54 شخصا على الأقل وإصابة 86 أخرين جراء التفجير الإرهابى بشاحنة مفخخة الذى وقع فى سوق الجميلة بمدينة الصدر.
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