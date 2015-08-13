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وكيل رياضة الأقصر يجتمع بأعضاء مركز شباب السلام فى إسنا

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وكيل رياضة الأقصر يجتمع بأعضاء مركز شباب السلام فى إسنا وكيل رياضة الأقصر يجتمع بأعضاء مركز شباب السلام فى إسنا
اجتمع الدكتور مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، بشباب برلمان الأقصر داخل مقر مركز شباب السلام بإسنا، وذلك قبل وصول محمد بدر، محافظ الأقصر، للقيام بجولة تفقدية بالمركز، وذلك لمناقشة مشاكلهم والبحث فى أعمال النظافة بالمركز.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة مركز شباب السلام بإسنا، ومدير الشباب بالمركز، وتحاور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر مع شباب البرلمان فى أحوال بلدهم ومشاكلها، وحول النظافة وعمل مشاريع للنظافة لخدمة بلدهم، وحثهم على حب العمل من أجل .

وأكد الدكتور مدحت السيد خلال الاجتماع أنه جار رفع وعمل حمام سباحة بتكلفة 7 ملايين جنيه، وسوف يتم عمل ملعب المركز بالنجيل الصناعى بتكلفة مليون وستمائة ألف.

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مصر 365

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