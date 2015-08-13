رئيس جامعة بنها: تخصيص مليون و600 ألف جنيه لدعم شباب الباحثين

أعلن الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، عن قبول أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام.

أضاف، أنه تقرر بدء الدراسة بأول جامعة أهلية بالعبور، تابعة لجامعة حكومية ابتداء من العام القادم فى كليتى الصيدلة والهندسة.

وذكر رئيس الجامعة أنه تقرر تخصيص مليون و600 ألف جنيه هذا العام لدعم شباب الباحثين، حيث يحصل الباحث من خلال المشروع على 100 ألف جنيه فى حالة قبول البحث ذلك، إلى جانب تمويل المشروعات الطلابية، حيث تمول الجامعة 12 مشروعًا من إدارة المشروعات يديرها الطلاب بهدف بناء شخصية الطالب على كيفية إدارة مشروع خاص به، بما يتيح له فرصة عمل ويقلل من نسب البطالة

>أكد رئيس الجامعة فى ندوة جمعية الإعلاميين والمراسلين بالقليوبية، أن الجامعة على استعداد تام لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال الإعداد لكافة المناهج الدراسية، واستكمال هيئات التدريس بالكليات وإعداد الجداول الخاصة بالفرق الدراسية واعتماد كليات الجامعة للجودة.

وحول التعليم المفتوح كشف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات مشددة للقبول فى هذا النظام والدراسة به تسببت فى انخفاض أعداد المقبولين هذا العام بشكل كبير بلغ 20% وهو أمر ليس فى صالح الجامعة ماديًا، ولكننا كنا نحتاجه بشدة لتطوير التعليم المفتوح والارتقاء به وتلافى سلبيات الأعوام الماضية.

أما بالنسبة للاعتماد والجودة بكليات الجامعة فقد حصلت 3 كليات على الاعتماد والجودة من هيئة ضمان جودة التعليم، وهى كليات الطب البيطرى والتمريض والطب البشرى فيما تم إرجاء اعتماد كليات هندسة شبرا والزراعة بمشتهر للعام الجديد، حيث تمت الزيارة الأولى لهما للمراجعة الخارجية، والتى أبدت اللجنة بعض الملاحظات، وسيتم خلال العام الدراسى 2015 – 2016 الزيارة الثانية للاعتماد الفعلى على أن يتم دخول باقى كليات الجامعة خلال العام الدراسى 2016 – 2017.

وأعلن رئيس الجامعة أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع جديد للتقويم والقياس وتطوير بنوك الأسئلة والفاعلية التعليمية بتكلفة 2,6 مليون جنيه فى كليات التربية العام والنوعية والرياضية تحت عنوان دعم الفاعلية التعليمية، والتى تعد الخطوة الأولى لتأهيل هذه الكليات لضمان الجودة والاعتماد.