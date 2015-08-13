إصابة ربة منزل بطلق ناري بالعين في سوهاج‎

اصيبت ربة منزل بطلق ناري بالعين في مشاجرة بين عائلتي ” طه ، أو الركب ” بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعوة، سيده عبد المجيد إمام 42 سنة ربة منزل – وتقيم بناحية أولاد شلول – دائرة المركز مصابه ” بإنفجار بمقلة العين اليمني مع وجود جسم غريب بالعين “- ولا يمكن استجوابها.

وبالإنتقال والفحص وسؤال زوج المصابه المدعو رفعت عبد المهدي عبد الموجود 52 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية ، وقرر حدوث مشاجرة بين بعض أفراد عائلتي [ " طـه " و " أبو الركب " ] منذ عدة أيام تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابة زوجته أثناء تواجدها أمام منزله واتهم كلا من حمدي صالح حمزة، أيمن العربي السيد – ويقيمان بذات الناحية بإحداث إصابتها بطلق خرطوش، ولم يعلل سبباً لعدم إبلاغه بالواقعة فـي حينه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم .