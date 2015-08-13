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«النقل» و«التعليم الفني» يتفقان على إنشاء 3 مدارس تخصص طرق وكباري

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«النقل» و«التعليم الفني» يتفقان على إنشاء 3 مدارس تخصص طرق وكباري «النقل» و«التعليم الفني» يتفقان على إنشاء 3 مدارس تخصص طرق وكباري

مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري الدكتور أحمد أمين

اتفقت وزارة النقل والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة النقل، على إنشاء 3 مدارس ثانوية فنية في معهد وردان في تخصصات إنشاءات الطرق والكباري والسكة الحديد بمعهد وردان.

وقال أيمن الشريعي، المتحدث الرسمي لوزارة النقل: إن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، اتفق مع الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، على إنشاء المدارس الثانوية المتخصصة في المجالات الثلاثة كما أنه سيتم الاتفاق مع جهاز التنظيم والإدارة على تعيين أوائل المدرسة بحد أقصى 45 طالبا في الطرق والكباري والسكة الحديد.

وأضاف أن ضاحي ويوسف اتفقا على أن طاقة المدارس الثلاثة لا تزيد على 900 طالب وطالبة وكثافة الفصل لا تزيد عن 25 طالبا للحصول على فرصتهم كاملة في التدريب والتعليم.

وأوضح الشريعي، أنه تم الاتفاق أن يبدأ العام الدراسى في 2016 /2017 حتى يتم إعداد المناهج الخاصة بالدراسة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لبدء التجهيز لهذه المدارس وهى الأولى من نوعها في والشرق الأوسط وتأتي في إطار التنسيق مع رؤية الدولة وربط منظومة التعليم بحاجة العمل.

وكشف أن الدراسة ستكون مغلقة على الطلبة وأنه تم الاتفاق على تسكين الطلبة في فنادق المعهد التي تم تطويرها، مشيرا إلى أن الإجازة ستكون يومين في الأسبوع وسيتم التنسيق لوجود وسائل انتقال من وإلى المعهد.

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