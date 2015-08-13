«لجنة حصر أموال الإخوان» تسند إدارة 103 مدرسة إخوانية «للتعليم»

أكد رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، المستشار عزت خميس، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الخميس، بوزارة العدل، أن اللجنة قد إتخذت عدة إجراءات والكثير من القرارات على عدة محاور، وقد جرى التحفظ حتى الآن على 1345 شخصًا من عناصر جماعة الآخوان، موضحًا أن التحفظ يعني التحفظ على أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، مؤكدًا أن التحفظ لايشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، مضيفًا أنه المتحفظ عليهم لايستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.

وأكد رئيس لجنة حصر الآموال، أن اللجنة تحفظت على 103 مدرسة متعددة حتى الآن سواء المراحل الآولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية ، وقد أوكل الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، وتقوم بإدارة هذة المدارس، واللجنة تقوم بالآشراف على إدارة التربية والتعليم، وجرى تسجيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 3 يوينو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كافة التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الآداريين.